Помогитеееееееееееееекееекккпеееееее
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Помогитеееееееееееееекееекккпеееееее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1столбик(в корне) черные проталины,шепот в аллее,желтые тычинки,громко щелкать,легкий шорох,белая шерстка,жесткий волос,шелест шелка. 2столбик(в окончаении) заросло камышом,выращивать птенцов,прилетают с добычей,жир под кожей,лютой стужей,темной тучей,схвачен лисицей,ждать скворцов,любуюсь птицей.
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