Помогитеееееееееееееекееекккпеееееее

Гость: Гость:

1столбик(в корне) черные проталины,шепот в аллее,желтые тычинки,громко щелкать,легкий шорох,белая шерстка,жесткий волос,шелест шелка. 2столбик(в окончаении) заросло камышом,выращивать птенцов,прилетают с добычей,жир под кожей,лютой стужей,темной тучей,схвачен лисицей,ждать скворцов,любуюсь птицей.