Какой процент территории Казахстана занимает лесостепь?
География
Какой процент территории Казахстана занимает лесостепь?
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57.3% Примерно так Я думаю
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