Помогите пожалуйста решить 7,8 и 9 задание. Заранее спасибо.

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7) Cosα = -√2/2, π/2 < α < π, Sin(π/4 -α) - ? Решаем: Sin(π/4 -α) = Sinπ/4Cosα - Cosπ/4Sinα = √2/2*Cosα - √2/2*Sinα= = √2/2( Cosα - Sinα) = будем искать Sinα Sin²α = 1 - Cos²α = 1 - 2/4 = 2/4, ⇒Sinα = √2/2- подставим: = √2/2( -√2/2 -√2/2) = √2/2 * (-√2) = -1 8) числитель = 1 - 2Cos²α/2 = - Cosα знаменатель = Sin²α/2 - Cos²α/2 = -Cosα Ответ: 1 9)Будем делать по частям, чтобы полегче было... Учтём: π/4<α<π/2 | * 2, ⇒ π/2< 2α < π ( II четверть) a) Сtg²α - tg²α = Cos²α/Sin²α - Sin²α/Cos²α = = (Cos^4α - Sin^4α)/Сos²αSin²α = = (Cos²α - Sin²α)(Cos²α + Sin²α) /Cos²αSin²α=4Cos2α /Sin²2α б) 4Cos2α/Sin²2α * Cos2α = 4Cos²2α/Sin²2α = 4Ctg²2α в) √(4Ctg²2α) = - 2Сtg2α г) -2Сtg2α - tg2α