Составить четверостишья со словами ..... красива,....наряд,.....игриво,.....шелестят
Литература
Составить четверостишья со словами ..... красива,....наряд,.....игриво,.....шелестят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивый наряд игриво как листья шелестят.)))
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