Перевидите пожалуйста предложения на английский язык. Без переводчика. Зимой в парке можно кататься на коньках. Можно сделать интересные фотографии с колеса обозрения. Кататься на разных аттракционах. Посетить контактный зо...

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Перевидите пожалуйста предложения на английский язык. Без переводчика. Зимой в парке можно кататься на коньках. Можно сделать интересные фотографии с колеса обозрения. Кататься на разных аттракционах. Посетить контактный зооуголок. Гулять по парку, наслаждаясь видами.
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Гость:
You can skate in the park in winter. You can take interesting pictures from the big wheel. You can ride different attractions You can visit ZOO You can walk and enjoy the picturesque  scenery
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