Перевидите пожалуйста предложения на английский язык. Без переводчика. Зимой в парке можно кататься на коньках. Можно сделать интересные фотографии с колеса обозрения. Кататься на разных аттракционах. Посетить контактный зо...

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Перевидите пожалуйста предложения на английский язык. Без переводчика. Зимой в парке можно кататься на коньках. Можно сделать интересные фотографии с колеса обозрения. Кататься на разных аттракционах. Посетить контактный зооуголок. Гулять по парку, наслаждаясь видами.

Автор: Гость