Выпиште словосочетания множественного числа. выделите окончания имён прилагательных. Смелый поступок,детские кровати, огромные города, весёлый праздник, высокие деревья.

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Выпиште словосочетания множественного числа. выделите окончания имён прилагательных. Смелый поступок,детские кровати, огромные города, весёлый праздник, высокие деревья.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
детские(окончание ИЕ) кровати, огромные(окончание ЫЕ) города
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