Найдите пересечение и объединение множеств А и В , где А-множество делителей числа 12, В - множество делителей числа 30
Математика
Найдите пересечение и объединение множеств А и В , где А-множество делителей числа 12, В - множество делителей числа 30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Множество А (1;2;3;4;6;12) множество В (1;2;3;5;6;10;15;30) пересечение множеств А и В (1;2;3;6) объединение множеств А и В (1;2;3;4;5;6;10;12;15;30)
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