Найдите пересечение и объединение множеств А и В , где А-множество делителей числа 12, В - множество делителей числа 30

Математика
Найдите пересечение и объединение множеств А и В , где А-множество делителей числа 12, В - множество делителей числа 30
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Множество А  (1;2;3;4;6;12) множество В  (1;2;3;5;6;10;15;30) пересечение множеств  А и В  (1;2;3;6) объединение множеств А и В  (1;2;3;4;5;6;10;12;15;30)
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