Решите уравнение У²=18-7х
Алгебра
Решите уравнение У²=18-7х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как здесь 2 переменные, то 1 решения не существует, решений много. Главное узнать какое именно множество чисел нам нужно. Так как квадрат не может быть равен отрицательному числу, то: - должно выполняться всегда. Решим данное неравенство: Отсюда 2 интервала: Знаки: Подходит только 1 интервал: Отсюда и решение: При
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