Решите уравнение У²=18-7х

Гость: Гость:

Так как здесь 2 переменные, то 1 решения не существует, решений много. Главное узнать какое именно множество чисел нам нужно. Так как квадрат не может быть равен отрицательному числу, то: - должно выполняться всегда. Решим данное неравенство: Отсюда 2 интервала: Знаки: Подходит только 1 интервал: Отсюда и решение: При