Я не хотел бы быть рабом и не хотел бы быть рабовладельцем. Это выражает мое понимание демократии. Какой смысл этого высказывания?
Обществознание
Я не хотел бы быть рабом и не хотел бы быть рабовладельцем. Это выражает мое понимание демократии. Какой смысл этого высказывания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что демократия -это власть народа. Наличие в государстве рабов либо рабовладельцев уже противоречит понятию "демократия"
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