Я не хотел бы быть рабом и не хотел бы быть рабовладельцем. Это выражает мое понимание демократии. Какой смысл этого высказывания?

Обществознание

Я не хотел бы быть рабом и не хотел бы быть рабовладельцем. Это выражает мое понимание демократии. Какой смысл этого высказывания?

Автор: Гость