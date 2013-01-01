1.Права ребенка, как основа современного законодательства в сфере образования. 2. Основные идеи, принципы Закона РФ «Об образовании». 3. Основные положения Закона «О регулировании отношений в сфере образования на территории ...
Право
1.Права ребенка, как основа современного законодательства в сфере образования. 2. Основные идеи, принципы Закона РФ «Об образовании». 3. Основные положения Закона «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» 2013 г. 4.Содержание и основные направления «Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497)
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