На гладкой горизонтальной поверхности лежит петля из гибкого провода. Какую форм?? примет эта петля, если создать в ней сильный электрический ток? Объясните свой ответ. Заранее спасибо)
Физика
На гладкой горизонтальной поверхности лежит петля из гибкого провода. Какую форм?? примет эта петля, если создать в ней сильный электрический ток? Объясните свой ответ. Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петля примет форму окружности. Рассуждаем так. Выделим маленькие участки петли расположенные друг против друга. Их можно считать прямолинейными. Токи в них будут идти в противоположных направлениях. А токи идущие в противоположных направлениях отталкиваются. Перенеся наши рассуждения на всю петлю делаем вывод, что все противоположные участки петли будут отталкиваться друг от друга и петля примет форму окружности.
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