Автор пишет что ребята сыграли с мышонком злую шутку а ты как считаешь

Литература
Автор пишет что ребята сыграли с мышонком злую шутку а ты как считаешь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да очень злую шутку.брат был злой
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