Задача на содержание примеси: какой объём углекислого газа н.у выделится при разл??жении 400 гр. мела,содержащего 6 % примеси ?
Химия
Задача на содержание примеси: какой объём углекислого газа н.у выделится при разл??жении 400 гр. мела,содержащего 6 % примеси ?
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