Задача на содержание примеси: какой объём углекислого газа н.у выделится при разл??жении 400 гр. мела,содержащего 6 % примеси ?

Химия

Задача на содержание примеси: какой объём углекислого газа н.у выделится при разл??жении 400 гр. мела,содержащего 6 % примеси ?

Автор: Гость