Какие развлечения были у восточных славян в 9-13 веках

История
Какие развлечения были у восточных славян в 9-13 веках
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Первое, что приходит на ум - Ярмарки
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