Появление греческих полисов относится к....а-XIV-XII б-XII-X в-X-VIII г-VIII-VI.Пожалуйста помогите!Завтра сдавать Олимпиаду.

История
Появление греческих полисов относится к....а-XIV-XII б-XII-X в-X-VIII г-VIII-VI.Пожалуйста помогите!Завтра сдавать Олимпиаду.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. появление греческих полисов- г-VIII-VI.
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