Таблица 7.4 Признаки параллельности прямых ПРОШУ ПОМОГИТЕ с 6,7,8 дам 34 балла

Гость: Гость:

1)Если при пересечение двух прямых секущей накрест лежащие углы равны,то эти прямые параллельны. 2)Если при пересечение двух прямых секущей соответственные углы равны,то эти прямые параллельны. 3)Если при пересечение двух прямых секущей сумма односторонних углов равна 180*, то эти прямые параллельны. По мне так все тут параллельны Они одинаковые , но треугольники разные