Помогите все Намера
Математика
Помогите все Намера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)21*15=315(м.квадратных)-S.2)21+21+15+15=72(м)-P. 2)168:4=42(м.)-B.2)42+42+4+4=92(м)-P 3)110-(20+20):2=35(м)-a.2)35*20=700(м.кубических)-S 4)172-(43+43):=43(м)-b.2)43*43=1849(м.кубических)-S №2 1)30*30=900(м.кубических)-S первого участка. 2)30*(2*30)=1800(м.кубических)-S второго участка 3)30-(30-10)600(м.кубических)-S третьего участка
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