А) Характеристика: 1 Батыя ( внука Чингисхана) 2 Чингисхана

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Основные источники, по которым мы можем судить о жизни и личности Чингисхана, были составлены после его смерти (особенно важно среди них «Сокровенное сказание»). Из этих источников мы получаем сведения как о наружности Чингиса (высокий рост, крепкое телосложение, широкий лоб, длинная борода), так и о чертах его характера. Происходя из народа, по-видимому, не имевшего до него письменности и развитых государственных институтов, Чингисхан был лишён книжного образования. С дарованиями полководца он соединял организаторские способности, непреклонную волю и самообладание. Щедростью и приветливостью он обладал в достаточной степени, чтобы сохранить привязанность своих сподвижников. Не отказывая себе в радостях жизни, он оставался чужд излишеств, несовместимых с деятельностью правителя и полководца, и дожил до преклонных лет, сохранив в полной силе свои умственные способности. Бату́ ( монг. Бат хан; в русской традиции Баты́й) (ок. 1209 — 1255/1256) — монгольский полководец и государственный деятель, сын Джучи, внук Чингисхана. После смерти отца в 1227 году стал правителем улуса Джучи, после смерти деда в том же году был признан старшим среди чингизидов второго поколения. Решением курилтая 1235 года Бату было поручено завоевание территорий на северо-западе. Личность Батыя очень рано обрастает легендами. Так, Рашид-ад-Дин пишет о том, что он был наиболее авторитетным правителем в монгольской державе, чуть ли не целый век, хотя далее указывает возраст смерти Батыя — 48 лет. При новом размежевании монгольской державы Батый не только сохранил все свои огромные западные владения, но и получил право их расширять на север и на запад.