Наименьшее целое значение параметра a, при котором функция f(x)=ax+7cosx+5sin x возрастает на всей числовой оси, равно

Математика
Наименьшее целое значение параметра a, при котором функция f(x)=ax+7cosx+5sin x возрастает на всей числовой оси, равно
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