Какую роль в экономике играют банки

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Какую роль в экономике играют банки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В банки мы отдаем свои сбережения  Мы их кладем туда для того чтобы наше желание снять деньги с счета было меньше По этому , банк это как коробка с ключиком  Банки дают нам возможность капить , а не тратить) Вроде так , удачи вам )Надеюсь помог чем то)
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