Какую роль в экономике играют банки
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Какую роль в экономике играют банки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В банки мы отдаем свои сбережения Мы их кладем туда для того чтобы наше желание снять деньги с счета было меньше По этому , банк это как коробка с ключиком Банки дают нам возможность капить , а не тратить) Вроде так , удачи вам )Надеюсь помог чем то)
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