Какую роль в экономике играют банки

Гость: Гость:

В банки мы отдаем свои сбережения Мы их кладем туда для того чтобы наше желание снять деньги с счета было меньше По этому , банк это как коробка с ключиком Банки дают нам возможность капить , а не тратить) Вроде так , удачи вам )Надеюсь помог чем то)