1. Чистые сбережения частного сектора равны 30, дефицит бюджета: - 40. Чему равен чист??й экспорт?
Экономика
1. Чистые сбережения частного сектора равны 30, дефицит бюджета: - 40. Чему равен чист??й экспорт?
Ответ(ы) на вопрос:
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Решение: Хn = 30 + (-40) = -10
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