1. Чистые сбережения частного сектора равны 30, дефицит бюджета: - 40. Чему равен чист??й экспорт?

Экономика
1. Чистые сбережения частного сектора равны 30, дефицит бюджета: - 40. Чему равен чист??й экспорт?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Хn = 30 + (-40) = -10

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Очень очень срочно представником якого народу був Вільгельм Завойовник а.братти, б.англи, в.сакси, г.нормани.
Ответить
Русский язык
Разгадай шараду с о я вам рассказ кончаю с у дождем вас поливаю
Ответить
Математика
Найдите пересечение и объединение множеств А и В , где А-множество делителей числа 12, В - множество делителей числа 30
Ответить
Алгебра
Решите уравнение У²=18-7х
Ответить
Обществознание
Я не хотел бы быть рабом и не хотел бы быть рабовладельцем. Это выражает мое понимание демократии. Какой смысл этого высказывания?
Ответить