Очень очень срочно представником якого народу був Вільгельм Завойовник а.братти, б.англи, в.сакси, г.нормани.

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Очень очень срочно представником якого народу був Вільгельм Завойовник а.братти, б.англи, в.сакси, г.нормани.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вільгельм Завойовник, який був герцогом Нормандським, був представником г. норманів, але на той час вже досить сильно офранцужених.
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