Разгадай шараду с о я вам рассказ кончаю с у дождем вас поливаю
Русский язык
Разгадай шараду с о я вам рассказ кончаю с у дождем вас поливаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТОчка и тУчка. )))))))))
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