Разгадай шараду с о я вам рассказ кончаю с у дождем вас поливаю

Русский язык
Разгадай шараду с о я вам рассказ кончаю с у дождем вас поливаю
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Автор: Гость
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Гость:
ТОчка и тУчка. )))))))))
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