Спишіть речення,розтавляючи пропущені розділові знаки.підкресліть багатозначні слова і поясніть лексичне значення, у якому вжито кожне з них. Які ще значення мають ці слова? 1. Місяць на небі зіроньки сяють. 2. До дброї криниці...

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Спишіть речення,розтавляючи пропущені розділові знаки.підкресліть багатозначні слова і поясніть лексичне значення, у якому вжито кожне з них. Які ще значення мають ці слова? 1. Місяць на небі зіроньки сяють. 2. До дброї криниці стежку протоптали. 3. Іди, іди дощику зварю тобі борщику у новому горщику. 4. Гонор голову ломить а холод душу. 5. Ой у полі озеречко там плавало віеречко там озаки молодії кониченьки напували.

Автор: Гость