Какую массу груза удержит в речной воде пробковый спасательный круг массой 12 кг? ВЫВЕСТИ ФОРМУЛУ

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Круг массой m1=12 кг и грузом массой m2 будет плавать на поверхности при условии равенства силы тяжести архимедовой силе: (m1+m2)g=ρVg, где ρ-плотность воды, V- объем спасательного круга V=m1/ρ1, ρ1 - плотность пробки. Имеем (m1+m2)g=ρgm1/ρ1, m1+m2=ρm1/ρ1, m2=ρm1/ρ1-m1=m1(ρ/ρ1-1). Ваша формула готова, осталось подставить значения.