Длина зеркала прямоугольной формы 60 см а ширина составляет третью часть длины чему равна площадь таких зеркал
Математика
Длина зеркала прямоугольной формы 60 см а ширина составляет третью часть длины чему равна площадь таких зеркал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60^1/3= 20 (см ширина) 2) 60·20= 1200(см^2 площадь) ответ: 1200см^2= 0,12м^2.
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