Поставити іменники в орудному відмінку однини. молодь , галузь, розповідь , зустрі?? , молодість, повість ,чесність , ніч , річ , відомість , мазь , міль , мить подорож , паралель , вісь ,можливість , Русь , акварель , любов , ...

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Поставити іменники в орудному відмінку однини. молодь , галузь, розповідь , зустрі?? , молодість, повість ,чесність , ніч , річ , відомість , мазь , міль , мить подорож , паралель , вісь ,можливість , Русь , акварель , любов , тінь, січ . Хотинь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молоддю, галуззю, розповіддю, зустріччю,  молодістю, повістю, чесністю, ніччю, річчю, відомістю, маззю, міллю, миттю, подорожжю, паралеллю, віссю, можливістю, Руссю, аквареллю, любов*ю, тінню, Січчю, Хотином.
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