Ребятаа срочно напишите основные мероприятия Владимира Мономаха через запятую п??жалуйста
История
Ребятаа срочно напишите основные мероприятия Владимира Мономаха через запятую п??жалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выступал за единство Руси,ввел в действие "Устав Владимира Мономаха",остановил распад Древнерусского государства,продолжил политику укрепления династических связей с Европой.
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