Ребят, по биологии задали написать про свои домашнии цветы. Но у меня два кактуса. ??е могу определить их вид. Помогите! Цветки маленькие, на одном зеленые, на другом жёлтые. С желтыми цветками весь в маленьких колючках, а с з...
Биология
Ребят, по биологии задали написать про свои домашнии цветы. Но у меня два кактуса. ??е могу определить их вид. Помогите! Цветки маленькие, на одном зеленые, на другом жёлтые. С желтыми цветками весь в маленьких колючках, а с зелёными гладкий и из пупырышек несколько колючек. Помогите пожалуйста !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего это эхинокактусы или один из их подвидов.Могу ошибаться,но чисто визуально похож.
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