Ребят, по биологии задали написать про свои домашнии цветы. Но у меня два кактуса. ??е могу определить их вид. Помогите! Цветки маленькие, на одном зеленые, на другом жёлтые. С желтыми цветками весь в маленьких колючках, а с з...

Биология

Ребят, по биологии задали написать про свои домашнии цветы. Но у меня два кактуса. ??е могу определить их вид. Помогите! Цветки маленькие, на одном зеленые, на другом жёлтые. С желтыми цветками весь в маленьких колючках, а с зелёными гладкий и из пупырышек несколько колючек. Помогите пожалуйста !

Автор: Гость