Соотношение массовых долей углерода и кислорода в молекуле глюкозы равно соответственно а. 3 к 4 б. 12 к 6 в. 1 к 1 г 2 к 1

Химия

Соотношение массовых долей углерода и кислорода в молекуле глюкозы равно соответственно а. 3 к 4 б. 12 к 6 в. 1 к 1 г 2 к 1

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