Соотношение массовых долей углерода и кислорода в молекуле глюкозы равно соответственно а. 3 к 4 б. 12 к 6 в. 1 к 1 г 2 к 1
Химия
Соотношение массовых долей углерода и кислорода в молекуле глюкозы равно соответственно а. 3 к 4 б. 12 к 6 в. 1 к 1 г 2 к 1
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ: а) 3:4 М(С6Н12О6) = 72+12+96=180 г/моль ω(С) = 72/180=0,4 ω(О) = 96/180=0,53 ω(С):ω(О) = 0,4:0,53 = 1:1,33 = 3:4
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