Камень брошен с поверхности земли вертикально вверх со скоростью 12 метров секунд?? Определите На какой высоте

Физика

Камень брошен с поверхности земли вертикально вверх со скоростью 12 метров секунд?? Определите На какой высоте

Автор: Гость