Камень брошен с поверхности земли вертикально вверх со скоростью 12 метров секунд?? Определите На какой высоте
Физика
Камень брошен с поверхности земли вертикально вверх со скоростью 12 метров секунд?? Определите На какой высоте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=mvv/2=mgh vv/2=gh h=vv/2g=12*12/2*10=7.2(m)
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