"Добрыми намерениями вымощена дорога в ад"-Как понимаете?

Обществознание
"Добрыми намерениями вымощена дорога в ад"-Как понимаете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем больше делаешь людям добра (особенно, если не просят) , тем больше получишь зла в ответ.
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