Повесть Тимур и его команда характер всех героев
Литература
Повесть Тимур и его команда характер всех героев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герои были характерны без приязни в какомто смысли без страшны и конечно дружелюбны,но один тимур отличался от всех и старался показать себя с хорошей стороны.
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