Расставьте знаки препинания
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Расставьте знаки препинания
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Гость:
В 1769 году, на одной из улиц Петербурга можно было наблюдать любопытное зрелище: гвардейский офицер,верхом на отличном орловском рысаке,взлетал во весь опор по высокому деревянному настилу и у самого края помоста лошадь застывая ,становилась на дыбы.Замершие на несколько секунд над обрывом,всадник и лошадь исчезли, и через некоторое время вновь на бешеной скорости возносились над улицей. Так повторялось часами.У помоста сидел художник знаменитый Фальконе, приглашённый Екатериной Второй для создания памятника Петру Первому. Раз за разом он заставлял всадника скакать и терпеливо зарисовывал малейшие изменения в движении скакуна и наездника. Вроде так...
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