В каком году произошло начало установления монголо татарского ига? 1)1240-1420 2)1238 3)862
История
В каком году произошло начало установления монголо татарского ига? 1)1240-1420 2)1238 3)862
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видимо 862. Так как 1200 гг это уже падение их империи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставь прилагательное в том же роде и числе что и имя существительное запиши пол??чившимся словосочетания зимний дорога чуткое камыш дальний стран...
Другие предметы
Найди в тексте 2 ошибки и подчеркни их. Уже 13 лет шла война со шведами. Решил в ту п??ру житель Твери Матвей Колымагин наведаться по своим торго...
Русский язык
Русский язык