Найдите а) 10%; б)20%; с)30%; д) 50% -числа. 1)90 2)120 3)50 4)230 5)480
Математика
Найдите а) 10%; б)20%; с)30%; д) 50% -числа. 1)90 2)120 3)50 4)230 5)480
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10% 90:10=9, 120:10=12, 50:10=5, 230:10=23, 480:10=48 20% 90:100*20=18, 120:100*20=24, 50:100*20=10, 230:100*20=46, 480:100*20=9630% 90:100*30=27, 120:100*30=36, 50:100*30=15, 230:100*30=69, 480:100*30=14450% 90:2=45, 120:2=60, 50:2=25, 230:2=115, 480:2=240
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