Точки А и А1 имеют противоположные координаты. Определите координаты точек, делящ??х отрезок АА1 на четыре речные части, если АА1=4.8
Математика
Точки А и А1 имеют противоположные координаты. Определите координаты точек, делящ??х отрезок АА1 на четыре речные части, если АА1=4.8
Ответ(ы):
Гость:
Противоположные числа-это числа,которые отличаются друг от друга только знаком.Точки А и А1 имеют противоположные координаты. АА1=4,8.Значит, А(2,4),А1(-2,4). 4,8:4=1,2-длина каждого из четырех отрезков. -2,4+1,2=-1,2 -1,2+1,2=0 0+1,2=1,2 -1,2;0;1,2- координаты точек, делящих отрезок АА1 на четыре равные части
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