Найдите логическую взаимо связь между числами первого и второго ряда 2 8 14 20 пропуск 8 14 пропуск 26 7
Математика
Найдите логическую взаимо связь между числами первого и второго ряда 2 8 14 20 пропуск 8 14 пропуск 26 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом ряду: +6. во втором ряду: +6 в третьем ряду: -19
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