Найдите логическую взаимо связь между числами первого и второго ряда 2 8 14 20 пропуск 8 14 пропуск 26 7

Математика
Найдите логическую взаимо связь между числами первого и второго ряда 2 8 14 20 пропуск 8 14 пропуск 26 7
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Гость:
В первом ряду: +6. во втором ряду: +6 в третьем ряду: -19
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