Придумать 4 предложение со словами событие, артист, фокус, корзина, покрывало, украшение, шкура, салют
Английский язык
Придумать 4 предложение со словами событие, артист, фокус, корзина, покрывало, украшение, шкура, салют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I)Я вспомнил фокус , в котором использовали корзину и покрывало. II)На новый год мы видели салют. III)В рождество мы купили новое украшение маме . IV)В лесу была найдена шкура змеи .
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