Какие можно поставить цифры 1)1*,5 gt; 19,15 ; 2) 99,3lt; 9*,33
Математика
Какие можно поставить цифры 1)1*,5 gt; 19,15 ; 2) 99,3lt; 9*,33
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 а во втором, по-моему, они равны
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