Спиши, вставляя пропущенные буквы и отметь отметь все орфограммы. Что может быть лучше животных, полных света и ярких крас..к к..ртин самой пр..роды? Что может быть лучше музык.. весенних руч..ёв, летнего з..лёного шума в б..р...
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Спиши, вставляя пропущенные буквы и отметь отметь все орфограммы. Что может быть лучше животных, полных света и ярких крас..к к..ртин самой пр..роды? Что может быть лучше музык.. весенних руч..ёв, летнего з..лёного шума в б..рёзовом перелеск..? Что может быть лучше в..сенней перекличк.. отлетающих жур..влей, когда они в строгом в..здушном строю будто плывут над поблёкшими перелеск..ми, над простор..м убранных, ..пустевших п..лей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что может быть лучше животных, полных света и ярких красок картин самой природы? Что может быть лучше музыки весенних ручьёв, летнего зелёного шума в берёзовом перелеске? Что может быть лучше весенней переклички отлетающих журавлей, когда они в строгом воздушном строю будто плывут над поблёкшими перелесками, над простором убранных, опустевших полей?
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