Ребята напишите мне просто через запятую, основные мероприятия Владимира Мономаха. Пожалуйста (((

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В русской истории Мономах известен в первую очередь как «собиратель русских земель». Он сумел восстановить единовластную монархию времен Ярослава Мудрого. Внес поправки в законодательство, которые ограничивали беспредел ростовщиков и отменяли рабство за долги. Мономах надолго отбил охоту у половцев совершать набеги на русские земли. Он сумел объединить князей и предпринял ряд походов, которые увенчались успехом. До нас дошли четыре произведения Владимира Мономаха. Первое — «Поучение Владимира Мономаха», второе — автобиографический рассказ о «Путях и ловах», третье — письмо к двоюродному брату Олегу Святославовичу, четвёртое (предполагаемое) — «Устав Владимира Всеволодовича».