Сколько воскресений было в 2012 году если в первом воскресениям 2012 года было первог?? января

Математика
Сколько воскресений было в 2012 году если в первом воскресениям 2012 года было первог?? января
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53 воскресенья было в 2012 году, так как 1 января - было воскресенье
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