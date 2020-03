Исправь пунктуационные ошибки - поставь нужный знак препинания. 1) Has a rabbit got a long tail. 2) What can fly. 3) Spiders can crawl? 4) How old is the horse. 5) He's 25?

Английский язык

Исправь пунктуационные ошибки - поставь нужный знак препинания. 1) Has a rabbit got a long tail. 2) What can fly. 3) Spiders can crawl? 4) How old is the horse. 5) He's 25?

Автор: Гость