Исправь пунктуационные ошибки - поставь нужный знак препинания. 1) Has a rabbit got a long tail. 2) What can fly. 3) Spiders can crawl? 4) How old is the horse. 5) He's 25?

Английский язык
Исправь пунктуационные ошибки - поставь нужный знак препинания. 1) Has a rabbit got a long tail. 2) What can fly. 3) Spiders can crawl? 4) How old is the horse. 5) He's 25?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Объясните что значит целые числа?Поподробнее пожалуйста)
Ответить
Математика
Номер 90 помогите плизз
Ответить
Математика
Помогите решить задачу! Из 75кгмолока получается 12 кг 500г сливок. Сколько сливок по??учится из 15 кг молока? под . Сколько молока нужно, чтобы ...
Ответить
Обществознание
Как узнать человека?
Ответить
Литература
Как выучить 4веро стишие за 5 мин
Ответить