Исправь пунктуационные ошибки - поставь нужный знак препинания. 1) Has a rabbit got a long tail. 2) What can fly. 3) Spiders can crawl? 4) How old is the horse. 5) He's 25?
Английский язык
Исправь пунктуационные ошибки - поставь нужный знак препинания. 1) Has a rabbit got a long tail. 2) What can fly. 3) Spiders can crawl? 4) How old is the horse. 5) He's 25?
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