Из аэропорта одновременно вылетели в противоположным направлениях два самолёта.??корость одного самолёта 850км/ч,а другого-950км/ч.Какое расстояние будет между ними через 30ми после вылета?

Математика

Из аэропорта одновременно вылетели в противоположным направлениях два самолёта.??корость одного самолёта 850км/ч,а другого-950км/ч.Какое расстояние будет между ними через 30ми после вылета?

Автор: Гость