Из аэропорта одновременно вылетели в противоположным направлениях два самолёта.??корость одного самолёта 850км/ч,а другого-950км/ч.Какое расстояние будет между ними через 30ми после вылета?
Математика
Из аэропорта одновременно вылетели в противоположным направлениях два самолёта.??корость одного самолёта 850км/ч,а другого-950км/ч.Какое расстояние будет между ними через 30ми после вылета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 самолет пролетел 425 км 2 самолет пролетел 475 км 425+475=900 км
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