У пекарни для приготування ватрушок вытратили 24кг сыру. На це пишла одна четверта всього сыру, що був у пекарни. На приготування пасок вытратили ще 36кг сыру. Скилькы килограмив сыру залишилося в пекарни?

Математика

У пекарни для приготування ватрушок вытратили 24кг сыру. На це пишла одна четверта всього сыру, що був у пекарни. На приготування пасок вытратили ще 36кг сыру. Скилькы килограмив сыру залишилося в пекарни?

Автор: Гость