40 баллов Масса 1 см с алюминия 2,7 г, масса 1 см свинца 11,3 г. Какой кубик тяжелее -- алюминиевый с ребром 3 см или свинцовый с ребром 2 см?

Математика

40 баллов Масса 1 см с алюминия 2,7 г, масса 1 см свинца 11,3 г. Какой кубик тяжелее -- алюминиевый с ребром 3 см или свинцовый с ребром 2 см?

Автор: Гость