40 баллов Масса 1 см с алюминия 2,7 г, масса 1 см свинца 11,3 г. Какой кубик тяжелее -- алюминиевый с ребром 3 см или свинцовый с ребром 2 см?
Математика
40 баллов Масса 1 см с алюминия 2,7 г, масса 1 см свинца 11,3 г. Какой кубик тяжелее -- алюминиевый с ребром 3 см или свинцовый с ребром 2 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*3*3=27 см^3 объём алюмин.кубика; 2)27*2,7=72,9 гр весит алюмин кубик; 3)2*2*2=8 см^3 объём свинцового кубика; 4)8*11,3=90,4 гр весит свинцовый кубик; 5)72,9<90,4; Ответ: свинцовый кубик тяжелее!!!
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