Приведите дроби к общему знаменателю,равному произведению знаменателей дробей:1/2 и 1/9;1/2 и 7/9;3/10 и 10/11;9/10 и 12/13 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю,равному произведению знаменателей дробей:1/2 и 1/9;1/2 и 7/9;3/10 и 10/11;9/10 и 12/13 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/18и 2/18; 9/18и 14/18; 33/110 и 100/110; 117/130и 120/130
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