Приведите дроби к общему знаменателю,равному произведению знаменателей дробей:1/2 и 1/9;1/2 и 7/9;3/10 и 10/11;9/10 и 12/13 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Математика

Приведите дроби к общему знаменателю,равному произведению знаменателей дробей:1/2 и 1/9;1/2 и 7/9;3/10 и 10/11;9/10 и 12/13 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость