Решите уравнение (х) = 9 б) (х) = - 5. СКОБКИ ЭТИ (_) ЭТО МОДУЛЬ!!!!!!!!!
Математика
Решите уравнение (х) = 9 б) (х) = - 5. СКОБКИ ЭТИ (_) ЭТО МОДУЛЬ!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) (x)= -9; 9 б) нет решений модуль числа не может быть отрицательным
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