Решите уравнение (х) = 9 б) (х) = - 5. СКОБКИ ЭТИ (_) ЭТО МОДУЛЬ!!!!!!!!!

Математика
Решите уравнение (х) = 9 б) (х) = - 5. СКОБКИ ЭТИ (_) ЭТО МОДУЛЬ!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) (x)= -9; 9 б) нет решений модуль числа не может быть отрицательным
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
40 баллов Масса 1 см с алюминия 2,7 г, масса 1 см свинца 11,3 г. Какой кубик тяжелее -- алюминиевый с ребром 3 см или свинцовый с ребром 2 см?
Ответить
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю,равному произведению знаменателей дробей:1/2 и 1/9;1/2 и 7/9;3/10 и 10/11;9/10 и 12/13 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить
Математика
Решите уравнение |у+2|=8
Ответить
Математика
У пекарни для приготування ватрушок вытратили 24кг сыру. На це пишла одна четверта всього сыру, що був у пекарни. На приготування пасок вытратили щ...
Ответить
Русский язык
Пуговицы теперь уже отсутствовали не только у Ковылкина,но и у Вовки.След от линейки был на лбу не только у Джавада ,но и у Вадьки Батурина.Марусин...
Ответить