Два самолета вылетели с аэропорта в одно и тоже время в противоположных направлениях через 10 минут после вылета расстояние между ними было 270 километров в 1 Самолет летел со скоростью 15 километров с какой скоростью летел вто...

Математика
Два самолета вылетели с аэропорта в одно и тоже время в противоположных направлениях через 10 минут после вылета расстояние между ними было 270 километров в 1 Самолет летел со скоростью 15 километров с какой скоростью летел второй самолет и реши обратную задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10*15-150(км)-пролетел первый самолет. 2)270-150=120(км)-пролетел 2 самолет 3)120:10=12(км/мин)-скорость 2 самолета обратная задача Скорость 1самолета-15 км/мин Скорость 2 самолета -12 км/мин  пролетели-270км Время-?мин 270:(12+15)=10 минут
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