Два самолета вылетели с аэропорта в одно и тоже время в противоположных направлениях через 10 минут после вылета расстояние между ними было 270 километров в 1 Самолет летел со скоростью 15 километров с какой скоростью летел вто...

Математика

Два самолета вылетели с аэропорта в одно и тоже время в противоположных направлениях через 10 минут после вылета расстояние между ними было 270 километров в 1 Самолет летел со скоростью 15 километров с какой скоростью летел второй самолет и реши обратную задачу

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